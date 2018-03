Onda de neve provocada por frente fria siberiana mudou a paisagem em locais onde normalmente não se registra o episódio no inverno e afetou circulação nas estradas, transporte público e atividades em escolas

A intensa nevada na Catalunha afetou a circulação de veículos em pontos de 63 estradas, a proibição da circulação de caminhões, a suspensão do transporte público e de aulas em várias cidades. Em Barcelona, localizada a nível do mar e onde o fenômeno é raro, neva e chove intercaladamente desde os primeiros minutos da madrugada da terça-feira e a previsão é mais ocorrências sejam registradas até o final da manhã desta quarta-feira.

O episódio vem sendo provocado em todo território há mais de 48 horas por uma frente fria proveniente da Sibéria denominda “Besta del Este” (Besta do Leste), que espalhou temporais de neve nas áreas de cotas baixas, ou seja em áreas situadas a nível do mar e a 200 metros, onde normalmente não são registrados durante o inverno. A boa notícia é segundo a previsão metereológica, será dissipado pelo vento Atlântico nas próximas horas.

Das 63 estradas com trechos afetados na Catalunha, quatro estão com o tráfego proibido e em 35 é obrigatório o uso de correntes nos pneus para circular. Impedidos de circular desde as 16h de ontem por decisão inédita da Proteção Civil, os caminhoneiros com veículos de 7,5 toneladas foram orientados a estacionar nas 20 estações de serviços habilitadas no territorio à espera da melhora do tempo. Mais de 150 deles estão estacionados no Porto de Barcelona.

A Cruz Vermelha acionou equipes de emergência que estão transportando mantas, comida e aos caminhoneiros retidos nos pontos de serviço. Também está dando cobertura e assistência a sem-tetos e pessoas que passam a noite na rua. Também foram preparados albergues e restaurantes para receber estas pessoas.

De forma preventiva também foi suspenso o transporte escolar e a Proteção Civil pediu cautela aos pais que têm que se deslocar de carro para levar os filhos aos centros escolares, uma vez que a atividade letiva está mantida em algumas regiões. Mais de 85 mil alunos ficaram sem aulas nas 272 unidades que decidiram fechar as portas por conta das más condições climáticas.

DIVERSÃO E BELEZA – A pesar dos transtornos, muita gente, especialmente as crianças das localidades onde o fenômeno é raro, aproveitou para brincar na neve. Os cenários tingidos de branco foram muito mais além das montanhas dos Pirineus e Pré-pirineu onde é comum nevar no inverno e se espalharam pela Catalunha Central e Litoral, embelezando a paisagem destas áreas.